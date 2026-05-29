Sport, solidarietà e promozione della cultura del dono. Torna ad Andria, per la sua seconda edizione, il Torneo di Ping Pong organizzato dall’Avis Comunale, appuntamento che si è già ritagliato un posto fisso nel calendario degli eventi cittadini. L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 8.30, presso l’Anfiteatro della Villa Comunale «G. Marano», in occasione della Giornata Nazionale dello Sport.

Per una mattinata il verde della villa comunale si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto capace di coniugare divertimento, inclusione e impegno sociale. Il messaggio al centro dell’iniziativa è chiaro: utilizzare lo sport come strumento per sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare i più giovani, sul valore della donazione di sangue e plasma. Un piccolo gesto gratuito, ricorda l’Avis, che può fare la differenza per la vita di molte persone. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un punto informativo presidiato dai volontari dell’associazione, pronti ad accogliere potenziali nuovi donatori e a rispondere a ogni curiosità.

Sul piano sportivo, la formula prevede gironi iniziali seguiti da una fase a eliminazione diretta, pensata per mettere in gioco e connettere partecipanti di ogni livello. Non occorre essere atleti esperti: il torneo è aperto a tutti, dagli appassionati a chi semplicemente vuole trascorrere una domenica mattina diversa dal solito. A rendere l’atmosfera ancora più vivace ci penserà una colonna sonora energica, mentre ogni iscritto riceverà un pacco gara grazie al supporto di una rete di sponsor locali. Per i vincitori sono previsti premi speciali, buoni sconto e gadget targati Avis.

I posti sono limitati. Le iscrizioni sono aperte tramite il modulo online disponibile al link https://rb.gy/cqf2dg. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 7812057.