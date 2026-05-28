Dalle ore 12 circa di domani, venerdì 29 maggio, via Quinto Ennio sarà aperta al traffico veicolare. Dopo la demolizione del rudere, la strada diventa percorribile dopo decenni. E’ quanto comunicato da Palazzo di Città.
Dopo la demolizione del rudere
Dalle ore 12 circa di domani, venerdì 29 maggio, via Quinto Ennio sarà aperta al traffico veicolare. Dopo la demolizione del rudere, la strada diventa percorribile dopo decenni. E’ quanto comunicato da Palazzo di Città.
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