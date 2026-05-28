Dal 1 settembre del 2022 per circa due anni l’organizzazione avrebbe smaltito illecitamente tra le province di Foggia e della BAT ma anche nel Barese circa 3500 tonnellate di rifiuti di ogni genere provenienti dalla Campania. Una vera e propria organizzazione che oltre a falsificare la documentazione per consentire il trasporto dei rifiuti provvedeva a individuare le aree agricole o i capannoni dismessi prima di effettuare i viaggi con un flusso quasi giornaliero. Sono alcuni dei dettagli che emergono dopo l’operazione del Noe dei carabinieri tra Campania e Puglia e che ha portato ieri all’arresto di 6 persone oltre a 19 misure cautelari nel complesso e 30 indagati. Nell’inchiesta ci sono finite anche 16 società mentre i militari hanno sequestrato circa 3milioni di euro tra quote societarie e beni mobili ed immobili per pareggiare il presunto valore dell’illecito profitto derivante dallo smaltimento illecito dei rifiuti.

Piccole o grandi bombe ecologiche come in quel periodo abbiamo più volte raccontato anche su Telesveva. Dalle carte dell’inchiesta, infatti, emerge come per esempio tra i luoghi prescelti tra maggio e giugno del 2023 ci fosse stato un luogo in località La Fenice. Tonnellate di rifiuti scaricati in almeno tre diversi conferimenti illeciti l’ultimo dei quali il 9 giugno. Il giorno successivo un nostro servizio documentò proprio la mole di rifiuti abbandonati ed il luogo non fu più utilizzato. Ma c’è anche purtroppo l’area tra due cave dismesse a Minervino Murge dove è stato individuato praticamente il primo conferimento illecito dell’inchiesta già a settembre del 2022 in pieno parco dell’Alta Murgia. Alla fine sono stati 64 i luoghi individuati dalle indagini per oltre 120 conferimenti illeciti in meno di due anni. Un fiume di rifiuti sversati in diversi luoghi tra cui anche Andria, Barletta, Margherita e San Ferdinando per restare nella BAT sino ad Ascoli Satriano, Foggia e Cerignola nel Foggiano ma anche Molfetta nel Barese dove era stato individuato anche un grande capannone abbandonato in cui lasciare i rifiuti.

Nella corposa ordinanza di 467 pagine tutti gli elementi certosini e per cui il gip di Bari, Ilaria Casu, ha disposto gli arresti per Ilario Vernieri intermediario dei rifiuti, Giacomo e Mauro Campese a vario titolo gestori ed autisti di una società di trasporto, oltre ai basisti Francesco Pio Losurdo e Daniele Mastrullo oltre a Cosimo Roma gestore di una delle società di smaltimento rifiuti implicata. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero classificato “in modo fittizio” i rifiuti con la complicità degli impianti di produzione che indicavano “siti di destinazione” per lo smaltimento esistenti “solo sulla carta” per “giustificare il trasporto dei rifiuti e il successivo illecito abbandono in siti abusivi”. I camion colmi di rifiuti arrivavano specialmente dalle province di Napoli, Salerno e Caserta. Gran parte degli indagati è Campana ma c’è una componente essenziale di Cerignola in particolare per quel che riguarda i trasporti. Uno sfregio che poi spesso veniva completato anche con l’incendio dei rifiuti che ha creato il danno nel danno ambientale in luoghi simbolo della produzione agricola dei territori pugliesi.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE