Tutto rientrato o quantomeno risolto per questa fase delicata di inizio estate. Dopo le preoccupazioni delle scorse ore e la replica di ieri pomeriggio, il commissario straordinario della Asl Bt Tiziana Dimatteo mette la parola fine (per ora) alla vicenda del blocco delle attività chirurgiche programmate all’ospedale “Bonomo” di Andria. «Il calendario chirurgico non subirà variazioni. Confermo quanto già detto nel tardo pomeriggio di ieri: nessuna sospensione e neanche nessuna rimodulazione» ha dichiarato il commissario straordinario all’esito dell’incontro svoltosi questa mattina con i vertici ospedalieri e dei reparti coinvolti in particolare quello di Anestesia e Rianimazione.

A innescare l’allarme era stato il provvedimento d’urgenza adottato dalla stessa unità operativa che aveva annunciato la sospensione delle sedute operatorie programmate a partire dal 1 giugno, scatenando ieri la dura reazione del sindacato dei medici Cimo-Fesmed. La situazione si è ora sbloccata: «Le difficoltà organizzative derivanti dalla improvvisa assenza di personale sono state superate» ha precisato Dimatteo, assicurando che le attività aziendali sono state riorganizzate in modo da garantire il pieno rispetto del calendario operatorio.