Ad Andria si chiude la tornata elettorale con la riconferma di Giovanna Bruno alla guida della città. La candidata del centrosinistra ha ottenuto il 77% delle preferenze, superando nettamente lo sfidante del centrodestra Sabino Napolitano, fermo al 23%. Dall’incrocio dei dati pubblicati su Eligendo, la piattaforma del Ministero dell’Interno, con quelli diffusi dal sito istituzionale del Comune di Andria, emerge anche la composizione ufficiosa del nuovo consiglio comunale al netto di nuovi conteggi che si stanno effettuando in mattinata.
Maggioranza di 24 consiglieri:
PARTITO DEMOCRATICO (7 seggi)
Daniela Di Bari
Riccardina Liso
Raffaele Losappio
Antonio D’Azzeo
Lorenzo Marchio Rossi
Michele Caldarola
Nunzia Leonetti
BRUNO SINDACO (6 seggi)
Cesareo Troia
Agnese Conte
Nunzia Saccotelli
Emanuele Fortunato
Roberto Inchingolo
Alessia losito
ANDRIA LAB 3 (4 seggi)
Mario Loconte
Marianna Sinisi
Salvatore Cannone
Sebastiano Inchingolo
PER ABC (3 seggi)
Mirko Malcangi
Daniela Maiorano
Nicola Tortora
PROGETTO ANDRIA (2 seggi)
Savino Losappio
Flora Brudaglio
MOVIMENTO 5 STELLE-AVS (1 seggio)
Michele Di Lorenzo
AZIONE (1 seggio)
Gianluca Grumo
Opposizione di 8 consiglieri:
Sabino Napolitano (candidato sindaco)
FRATELLI D’ITALIA (3 seggi)
Gaetano Scamarcio
Andrea Barchetta
Sabino Miccoli
FORZA ITALIA (2 seggi)
Luigi Del Giudice
Nino Marmo
ANDRIA FATTI GRANDE (1 seggio)
Michele Lopetuso
LEGA (1 seggio)
Nicola Civita