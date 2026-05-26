«La difficoltà della campagna elettorale di Andria era evidente sin dal principio. Affrontare un sindaco uscente, forte di un consenso consolidato e di una macchina amministrativa strutturata rappresentava una sfida complessa, ma nonostante questo il centrodestra ha scelto di esserci con serietà, impegno e spirito unitario». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia di Mariangela Matera commentando l’esito delle elezioni amministrative di Andria.

«Per questo desidero ringraziare Sabino Napolitano, che è riuscito a compattare la coalizione dopo le spaccature del passato, costruendo un progetto politico che ha dato rappresentanza a quei cittadini che chiedevano un’alternativa all’attuale amministrazione. C’è stato il massimo impegno per provare ad arginare una sfida che, oggettivamente, partiva in salita. Il risultato elettorale, tuttavia, ci consegna dati politici per Fratelli d’Italia in crescita e da cui ripartire. Rispetto alle elezioni del 2020 il partito ha praticamente raddoppiato il proprio consenso e aumenta anche la propria presenza in consiglio comunale, dove nella scorsa legislatura era rappresentato da un solo consigliere. È un risultato che ha premiato il lavoro costante portato avanti sul territorio e l’impegno di dirigenti, militanti e candidati. A questo si aggiunge che è stato dato un contributo anche nella costruzione della lista civica del candidato sindaco, che ha superato il 5%, confermando la bontà del percorso condiviso. Un augurio di buon lavoro va al sindaco, a tutti i consiglieri eletti, a quelli di Fratelli d’Italia che insieme a Sabino Napolitano porteranno avanti in consiglio comunale un’opposizione forte, seria e vicina ai bisogni dei cittadini».