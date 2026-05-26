Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, ha rivolto i propri auguri ai sindaci neo-eletti nei comuni della provincia che hanno rinnovato la propria guida amministrativa a seguito delle recenti elezioni. «Auguri di buon lavoro ai sindaci eletti Giovanna Bruno di Andria e Massimiliano Bevilacqua di Minervino Murge» ha dichiarato Lodispoto, sottolineando il ruolo centrale che questi amministratori sono chiamati a ricoprire nelle rispettive comunità.

Il presidente ha voluto evidenziare il peso delle responsabilità che gravano sulle spalle dei primi cittadini: «I sindaci sono i rappresentanti istituzionali più vicini alle comunità e su di loro incombono responsabilità quotidiane importantissime per la vita dei cittadini». Un riconoscimento, il suo, che va oltre la semplice formalità e si traduce in un impegno concreto da parte dell’ente provinciale.

Lodispoto ha poi assicurato la piena disponibilità della Provincia a fare sistema con le nuove amministrazioni comunali: «Il mio augurio è che siano sempre interpreti dei bisogni e dei diritti delle persone: su questi binari troveranno la Provincia al loro fianco per collaborare e perseguire insieme gli interessi collettivi del nostro territorio».