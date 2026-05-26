«Volevamo solo andare avanti e invece siamo andati oltre. Le emozioni sono troppe, si accavallano, si rincorrono, e le parole le descrivono a stento, non bastano a contenerle tutte». Lo scrive sui social la sindaca di Andria Giovanna Bruno, confermata nettamente alla guida della città federiciana.
«Il cuore mi scoppia nel petto, colmo com’è di una gratitudine profonda, autentica, verso questa città meravigliosa che ancora una volta ha scelto, ha creduto, ha riconosciuto il lavoro, l’impegno, i sacrifici di questi sei anni intensi. Andria ci ha guardati negli occhi e ci ha detto: continuate. Ci ha dato qualcosa di prezioso, di immenso: il permesso di proseguire questo cammino insieme, con ancora più forza, con ancora più fiducia.
Non è solo una vittoria, è un abbraccio collettivo. È la conferma che quando si lavora con serietà, con passione e con amore per la propria terra, nulla va perduto. È la dimostrazione che ogni passo, anche il più difficile, aveva un senso.
Oggi sento tutto il peso e tutta la bellezza di questa responsabilità. Perché la gratitudine che provo è grande quanto l’impegno che ci attende. E allora andremo avanti, sì… ma con ancora più coraggio, con ancora più determinazione, con ancora più cuore. Perché questa fiducia merita tutto. E noi saremo all’altezza. Vi voglio bene!».