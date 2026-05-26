«Il cuore mi scoppia nel petto, colmo com’è di una gratitudine profonda, autentica, verso questa città meravigliosa che ancora una volta ha scelto, ha creduto, ha riconosciuto il lavoro, l’impegno, i sacrifici di questi sei anni intensi. Andria ci ha guardati negli occhi e ci ha detto: continuate. Ci ha dato qualcosa di prezioso, di immenso: il permesso di proseguire questo cammino insieme, con ancora più forza, con ancora più fiducia.

«Volevamo solo andare avanti e invece siamo andati oltre. Le emozioni sono troppe, si accavallano, si rincorrono, e le parole le descrivono a stento, non bastano a contenerle tutte». Lo scrive sui social la sindaca di Andria Giovanna Bruno, confermata nettamente alla guida della città federiciana.

Non è solo una vittoria, è un abbraccio collettivo. È la conferma che quando si lavora con serietà, con passione e con amore per la propria terra, nulla va perduto. È la dimostrazione che ogni passo, anche il più difficile, aveva un senso.

Oggi sento tutto il peso e tutta la bellezza di questa responsabilità. Perché la gratitudine che provo è grande quanto l’impegno che ci attende. E allora andremo avanti, sì… ma con ancora più coraggio, con ancora più determinazione, con ancora più cuore. Perché questa fiducia merita tutto. E noi saremo all’altezza. Vi voglio bene!».