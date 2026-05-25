Giovanni Vurchio, consigliere regionale della Puglia e presidente uscente del consiglio comunale di Andria, commenta con soddisfazione la riconferma di Giovanna Bruno alla guida della città, definendola «un risultato politico, amministrativo e umano di straordinario valore».

Per Vurchio il consenso «ampio e netto» espresso dai cittadini premia cinque anni di lavoro «intenso, serio e quotidiano», durante i quali l’amministrazione ha affrontato difficoltà enormi senza mai sottrarsi alle proprie responsabilità. I numeri, sottolinea, parlano chiaro: 655 provvedimenti approvati, 102 consigli comunali celebrati, una significativa riduzione del disavanzo economico e il progressivo riassetto della macchina amministrativa comunale.

«Questa elevata percentuale ci consegna una responsabilità ancora maggiore verso la città e verso i cittadini che hanno scelto di confermare con forza il percorso amministrativo portato avanti in questi anni» dichiara Vurchio, che esprime anche soddisfazione per il risultato del Partito Democratico, «il partito più suffragato», definendolo conferma «della solidità di una proposta politica credibile, strutturata e vicina ai bisogni della comunità».

Il merito della vittoria, secondo il consigliere regionale, appartiene in primo luogo alla sindaca Bruno, alla sua «determinazione, capacità di guida e tenacia», ma anche all’intera maggioranza che «persino nei momenti più delicati e difficili ha saputo mantenere equilibrio, responsabilità istituzionale e uno sguardo costante verso i bisogni reali della comunità».

«Ora dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, concretezza e spirito di servizio» conclude Vurchio, «mantenendo alto il livello dell’offerta politica e amministrativa, per proseguire il percorso di crescita, sviluppo e trasformazione della nostra città».