«La rielezione di Giovanna Bruno a sindaco di Andria rappresenta la vittoria della buona politica». Con queste parole Ruggiero Passero, presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, commenta il risultato delle elezioni comunali andriesi, definendo l’esito «straordinario, quasi plebiscitario».

Per il consigliere regionale il voto dei cittadini è il riconoscimento di un lavoro concreto portato avanti in cinque anni difficili. «Ha ereditato una città in condizioni difficili, piegata dal dissesto finanziario causato dal centrodestra, e passo dopo passo l’ha risollevata» afferma Passero, sottolineando come la cittadinanza abbia saputo apprezzare e premiare «questo impegno quotidiano e costante».

«Il messaggio della cittadinanza andriese è chiaro e inequivocabile. In Giovanna Bruno è stata riposta la massima fiducia e le è stato dato mandato di proseguire il percorso intrapreso» aggiunge il consigliere regionale, che riconosce un ruolo importante anche alle donne e agli uomini della lista Abc/Per Andria, «protagonisti di una campagna elettorale fatta di condivisione, ascolto e recepimento delle istanze dei cittadini».

Passero conclude con un augurio diretto alla sindaca rieletta: «A Giovanna Bruno auguro un buon lavoro assicurandole il massimo supporto per questo rinnovato percorso alla guida della città».