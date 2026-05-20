Andria si prepara a vivere la serata di chiusura della campagna elettorale della sindaca uscente Giovanna Bruno. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 20 in piazza Catuma, cuore simbolico della vita cittadina, con una festa aperta a tutta la comunità fatta di musica, immagini e parole.

La scelta della piazza è tutt’altro che casuale. «È proprio lì che la democrazia prende forma, tra le persone, nel confronto, nell’ascolto e nella partecipazione» si legge nel comunicato, che sottolinea come chiudere una campagna elettorale all’aperto significhi restituire centralità ai cittadini, rendendoli protagonisti di un momento collettivo che va oltre ogni appartenenza politica.

La serata sarà l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto in questi cinque anni e condividere visioni e speranze per il futuro di Andria. «Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini a essere presenti» ha dichiarato la sindaca. «Abbiamo bisogno dell’energia di ciascuno per continuare questo percorso. Andria sta vivendo una primavera fatta di impegno, cambiamento e speranza: insieme possiamo farla crescere e farla durare per altri cinque anni, scacciando il pericolo di un triste ritorno al passato. Sarà una festa di comunità, perché è insieme che si costruisce il futuro».