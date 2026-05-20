Pubblichiamo la nota stampa del’onorevole di Fratelli d’Italia Mariangela Matera sul tema delle aree montane in riferimento a Minervino Murge:

«Dispiace che una questione complessa e importante per il futuro di Minervino venga ridotta a una polemica da propaganda elettorale. Sul tema del riconoscimento delle aree montane non accettiamo lezioni da chi, fino a ieri, non ha mosso un dito e oggi tenta di trasformare tutto nell’ennesima polemica a pochi giorni dalle elezioni.

È vero, non ero presente al voto finale alla Camera, ma a differenza di chi oggi urla sui social e nelle piazze, sono stata tra le prime ad occuparmi concretamente della questione, seguendo il dossier fin dall’inizio e lavorando con il Commissario Prefettizio e con tutti i livelli istituzionali per individuare soluzioni serie e percorribili. La difesa dei territori non si fa con gli slogan da campagna elettorale. Si fa studiando le carte, approfondendo i provvedimenti e assumendosi responsabilità istituzionali.

È quello che Fratelli d’Italia sta facendo ogni giorno insieme agli amministratori del territorio e alla candidata sindaco Lalla Mancini. Colpisce poi il silenzio del Pd e della sinistra rispetto al fatto che i rappresentanti di Anci e Upi abbiano espresso parere favorevole sul provvedimento senza sollevare alcuna obiezione. Oggi provano goffamente a scaricare responsabilità e ad alimentare confusione per ottenere qualche voto in più. Noi continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e concretezza nell’interesse di Minervino e delle comunità locali, senza prestare il fianco a polemiche strumentali e teatrini elettorali».