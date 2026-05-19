Il post-Catalano in panchina è ufficialmente iniziato. Era già partito da diversi giorni, in realtà, in casa Fidelis, quando era chiara l’intenzione del tecnico che ha guidato l’Andria nella seconda parte dell’ultima stagione di intraprendere una nuova esperienza professionale: ha detto sì alla Federazione ucraina e ricoprirà l’incarico di vice allenatore della nazionale maggiore. Nicola Ragno, Massimo Pizzulli, Giuseppe Laterza e Fabio De Sanzo, intanto, sono tutti profili che potrebbero fare al caso per la successione al timone dei biancazzurri. Lo conferma il presidente Luca Vallarella.

Tocca al riconfermato ds Gianni Califano, dunque, prendersi la responsabilità di scegliere il nuovo allenatore, che difficilmente sarà uno con poca conoscenza del girone H di Serie D. Sul fronte societario, invece, Vallarella smentisce possibili ingressi di imprenditori forestieri.

L’ottavo posto al termine del campionato è un punto di partenza della società che si è insediata un anno fa. La piazza, inutile nasconderlo, si aspetta almeno qualcosa in più, se non tanto di più, nella prossima stagione. Al termine della quale…

Il servizio di News24.City.