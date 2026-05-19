Passi in avanti verso la riapertura della piscina comunale di Andria, la struttura di via delle Querce inaugurata nel 2005, ma di fatto chiusa al pubblico dal 2019, a causa di contenziosi e problemi di gestione.

È stata ufficialmente pubblicato, nei giorni scorsi, il bando relativo alla ristrutturazione e gestione, dell’impianto natatorio.

Nello specifico, viene messa a bando una proposta di partenariato pubblico-privato, che prevede l’impegno per i lavori di riqualificazione della piscina, in particolare per la sistemazione degli impianti termici ed idraulici, e poi la sua gestione per un periodo di 20 anni, tempo necessario l’ammortamento dell’investimento, pari a circa 876mila euro.

Una notizia importante, che apre alla possibilità di una prossima riapertura, attesa oramai da quasi 7 anni.

Dopo due bandi pubblici risultati inefficaci, si arriva dunque alla proposta che – come ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici di Andria, Mario Loconte, ha dovuto scontare un anno e mezzo di istruttoria da parte degli uffici, per poi poter giungere alla validazione tecnica e finanziaria.

In seguito, i dovuti passaggi in consiglio comunale e poi ancora i tempi di redazione e perfezionamento del bando pubblico.

Prossimo step, tra 60 giorni, quando si procederà alla conclusione della gara e alla disamina delle proposte arrivate, per la definitiva aggiudicazione dei lavori, che darà il via alla ristrutturazione dell’impianto: il primo passo verso la conseguente definitiva riapertura, che restituirà alla città un servizio importante per sportivi, giovani e famiglie.

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