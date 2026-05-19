La Giunta comunale ha deliberato, nella seduta odierna, la riduzione della tariffa di accesso al Mercato Generale Ortofrutticolo per l’anno 2027. Negli ultimi mesi gli operatori del Mercato Generale Ortofrutticolo avevano più volte rappresentato all’Amministrazione comunale la necessità di alleggerire il costo del pedaggio d’ingresso, evidenziando le difficoltà economiche del settore e l’esigenza di favorire una maggiore sostenibilità delle attività commerciali.

Le richieste erano già state affrontate nel corso di un incontro tenutosi nei mesi scorsi presso la Sala Giunta, alla presenza del Sindaco e di alcuni componenti dell’Amministrazione, durante il quale erano state ascoltate e recepite le istanze avanzate dagli operatori del mercato. In quella occasione, il Sindaco aveva inoltre sollecitato una verifica sulla possibilità di ridurre le tariffe già deliberate per l’anno 2026.

Successivamente, il 17 aprile, l’Assessore Vilella ha incontrato una delegazione dei concessionari presso la sede della Confcommercio, informando i presenti dell’attività di verifica avviata con il Dirigente del Settore Finanziario in merito alla sostenibilità economica della riduzione richiesta. Dall’analisi dei dati è emerso che, confrontando le entrate del primo quadrimestre 2025 con quelle del primo quadrimestre 2026, si è registrato un incremento significativo degli incassi, tale da consentire una riduzione delle tariffe senza compromettere gli equilibri finanziari dell’Ente. I dati provvisori relativi ai primi mesi del 2026 hanno pertanto reso possibile deliberare sin da ora una riduzione del 20% delle tariffe, con decorrenza dall’anno 2027.

«Concludo il mio mandato di Assessore al Bilancio – dichiara Vilella – con la consapevolezza che il ripristino di un clima di dialogo e reciproca correttezza con i cittadini possa produrre risultati concreti, tra cui anche una riduzione della pressione fiscale che grava sulla collettività andriese».

Si tratta del secondo intervento di riduzione dei costi a favore delle attività economiche cittadine, dopo quello relativo al Canone di Occupazione per i dehors, a conferma del fatto che una maggiore capacità di riscossione delle entrate comunali può tradursi in misure di alleggerimento economico per cittadini e imprese.

L’auspicio dell’Amministrazione è quello di proseguire il percorso di revisione e ammodernamento del Mercato Generale Ortofrutticolo, anche attraverso ulteriori modifiche innovative al relativo regolamento comunale.