Savino Di Pietro è stato convocato in Rappresentativa Under 19 di Serie D al Torneo Juniores Cup 2025/2026, che si svolge da oggi sino al prossimo 23 maggio in Basilicata. Il giovane calciatore biancazzurro scenderà in campo nella prestigiosa competizione sportiva insieme ai migliori talenti d’Italia.

«La Società è soddisfatta per i risultati ottenuti sino ad ora. Continua senza sosta il lavoro di formazione e crescita di tutti i ragazzi e le ragazze del settore giovanile», scrive la Fidelis in una nota.