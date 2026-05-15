Adesso ci siamo davvero: sono cominciati i lavori che porteranno all’abbattimento del rudere di via Trani. Questa mattina, 15 maggio, sono stati rimossi alberi ed erbacce che infestavano la struttura; nei prossimi giorni si procederà con la definitiva rimozione.

Sono le ultime battute di una storia lunga oltre 50 anni e che volge a conclusione dopo che il Comune è riuscito ad inserire il rudere nel proprio patrimonio pubblico in seguito alla transazione avvenuta con gli 8 eredi proprietari della struttura. L’abbattimento del sito avrà un costo di circa 50mila euro per le casse cittadine e permetterà non solo di eliminare un immobile ormai fatiscente, ma soprattutto di creare un collegamento stradale tra via Trani e via Quinto Ennio, come previsto fin dagli anni ’70.