Mancano ormai pochi giorni alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e tra i volti che si candidano a rappresentare il cambiamento per la città di Andria c’è quello di Nunzia Saccotelli, candidata al Consiglio Comunale nella lista Bruno Sindaco con l’obiettivo di portare una nuova visione fatta di ascolto, presenza sul territorio e attenzione concreta alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Docente e giornalista, Nunzia Saccotelli sceglie di mettere al centro del proprio impegno politico il valore della cultura, considerata uno strumento fondamentale per la crescita sociale e civile della comunità. Una candidatura che punta a dare spazio a idee nuove e a un modo diverso di vivere la politica locale: più vicino alle persone, ai quartieri, ai giovani e alle famiglie.

«In questi mesi ho incontrato tante persone, ascoltato storie, difficoltà ma anche speranze – sottolinea la candidata –. Andria ha bisogno di energie nuove, di amministratori capaci di stare tra la gente e di trasformare le parole in impegno concreto».

Al centro della sua visione ci sono temi come il decoro urbano, la valorizzazione degli spazi pubblici, il sostegno alle famiglie e una maggiore attenzione verso le nuove generazioni, considerate fondamentali per il futuro della città. Grande attenzione viene riservata anche al mondo della scuola, della cultura e delle associazioni, nella convinzione che investire nella conoscenza significhi investire direttamente nel futuro di Andria.

Per Nunzia Saccotelli, la cultura non rappresenta soltanto eventi o manifestazioni, ma uno strumento capace di creare partecipazione, senso di appartenenza e opportunità per i giovani. Un percorso che, secondo la candidata, può contribuire concretamente al rilancio della città.

La candidatura di Nunzia Saccotelli si inserisce in un momento particolarmente importante per Andria, chiamata a scegliere la direzione dei prossimi anni. Un passaggio che, secondo la candidata, richiede coraggio, responsabilità e la capacità di guardare avanti con idee innovative e spirito di servizio.

«Non mi candido solo per rappresentare qualcosa – afferma – ma per essere concretamente utile alla città e alle persone che ogni giorno chiedono attenzione, ascolto e risposte».

In vista del voto del 24 e 25 maggio, l’invito rivolto agli elettori è quello di partecipare attivamente alla vita democratica della città, scegliendo chi possa davvero rappresentare un rinnovamento credibile per Andria.

Per Nunzia Saccotelli, queste elezioni possono rappresentare l’occasione per aprire una nuova fase politica fatta di maggiore vicinanza ai cittadini, nuove idee e una visione moderna della città. Una sfida che guarda al futuro con entusiasmo, determinazione e voglia di cambiamento.