Si intitola “I numeri della svolta” il nuovo pieghevole che raccoglie, in maniera sintetica ma puntuale ed esaustiva, risultati, azioni e progetti che hanno segnato i sei anni di amministrazione guidata dalla sindaca Giovanna Bruno:

«Un documento chiaro, immediato, accessibile a tutti, basato su numeri dimostrabili e raccolti da enti terzi, che mette in fila i risultati più significativi di un percorso amministrativo che, dal 2020 – quando la città era in ginocchio – ad oggi, ha contribuito a rimettere Andria in piedi. Investimenti sbloccati, opere pubbliche avviate e concluse, servizi potenziati, conti rimessi in ordine, progettualità intercettate: sono solo alcuni dei dati che emergono da un lavoro ampio e strutturato, raccontato senza enfasi ma con la forza concreta dei numeri.

Il pieghevole è a disposizione di tutti i cittadini presso il comitato Materia Prima, in corso Cavour 150, dove chiunque potrà ritirarne una copia e farsi un’idea autonoma del percorso di rinascita intrapreso dalla città. Così come si può ritirare la copia del programma elettorale 2026-2031, che è anche disponibile online.

Abbiamo voluto mettere nero su bianco i risultati raggiunti perché è sulla base di questi che oggi chiediamo nuovamente fiducia alla città. Non chiediamo una fiducia in bianco, ma una fiducia consapevole, fondata su ciò che siamo stati in grado di fare. Tutto certificato da atti ufficiali, quindi riscontrabili nel loro contenuto. Questo pieghevole è la nostra carta di presentazione più autentica: racconta un percorso costruito giorno dopo giorno, insieme ai cittadini, seguendo le loro suggestioni, le loro idee, i loro consigli, le loro segnalazioni.

È uno strumento che, nelle mie intenzioni, deve servire anche a convincere gli scettici. Perché credo che, di fronte a numeri del genere, nessuno possa rimanere indifferente. Dietro ogni cifra non c’è solo un risultato amministrativo, ma un impegno umano fatto di studio e confronto continui, notti insonni, tempo sottratto ai figli e alla famiglia, ponti e vacanze saltate, giornate di lavoro interminabili. 6 anni tutti d’un fiato, per me e per tutta la squadra che ha collaborato a dare vita a questa svolta. Eppure, guardando questi numeri oggi, possiamo dirlo con serenità: ne è valsa la pena. Perché Andria meritava di rialzarsi, e lo ha fatto. E perché questo percorso non è finito: è solo l’inizio di ciò che possiamo ancora costruire insieme.

“I numeri della svolta” non è solo un riepilogo, ma il racconto concreto di una città che ha scelto di non arrendersi. Un invito a guardare avanti con fiducia, partendo da ciò che è già stato realizzato. Perché quando i numeri parlano chiaro, raccontano molto più di una promessa: raccontano una realtà che si è conquistata il diritto di andare avanti e continuare a crescere».