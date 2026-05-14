Tra i candidati al Consiglio Comunale di Andria in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio c’è anche Emanuele Fortunato con la Lista Bruno Sindaco a supporto del primo cittadino uscente, che sceglie di costruire il proprio percorso politico partendo da un tema che considera centrale per il futuro della città: lo sport come strumento di crescita sociale, aggregazione e opportunità per i giovani.

Una candidatura che nasce dalla volontà di dare voce alle esigenze del territorio, con particolare attenzione ai ragazzi, alle associazioni sportive e agli spazi dedicati all’attività sportiva, spesso al centro delle richieste dei cittadini.

«Lo sport non è soltanto competizione – sottolinea Fortunato – ma educazione, disciplina, inclusione e senso di comunità. Investire nello sport significa offrire ai giovani punti di riferimento sani e creare occasioni concrete di crescita per tutta la città».

Nel suo progetto per Andria, Emanuele Fortunato punta a valorizzare gli impianti sportivi cittadini, sostenere le realtà associative locali e promuovere iniziative capaci di coinvolgere le nuove generazioni, favorendo la partecipazione e il senso di appartenenza.

Accanto al tema sportivo, il candidato richiama anche l’importanza del dialogo diretto con i cittadini e della presenza costante sul territorio. Una politica, secondo Fortunato, che deve tornare ad ascoltare le persone e affrontare i problemi quotidiani con serietà e concretezza.

«In tanti chiedono una città più viva, più organizzata e più vicina ai bisogni dei giovani. Credo che lo sport possa rappresentare una grande opportunità non solo dal punto di vista sociale, ma anche per il rilancio dell’immagine e della vivibilità di Andria».

La candidatura di Emanuele Fortunato si inserisce così in una fase importante per il futuro amministrativo della città, con l’obiettivo di portare nuove energie, idee moderne e una visione orientata alla partecipazione e al benessere collettivo.

In vista del voto del 24 e 25 maggio, il messaggio rivolto agli elettori è quello di scegliere una politica fatta di impegno reale, attenzione verso il territorio e capacità di guardare al futuro.

Per Emanuele Fortunato, queste elezioni rappresentano l’occasione per costruire un’Andria più dinamica, inclusiva e vicina ai giovani, dove sport, comunità e partecipazione possano diventare elementi centrali della crescita cittadina.

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