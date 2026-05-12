Un bambino di 11 anni è stato aggredito da un cane nei pressi della Chiesa delle Croci ad Andria poco dopo le 20 di ieri sera mentre stava tornando a casa in compagnia del fratellino. Il cane sarebbe sbucato dal finestrino di un’auto in sosta e lo ha azzannato ad una gamba provocandogli ferite oltre che tanto spavento. Il bambino è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria dalla mamma mentre della vicenda è stata già informata la polizia locale e la famiglia ha annunciato, tramite il proprio legale, che sporgerà denuncia. “Il padrone dell’animale non solo non è intervenuto per prestare soccorso – ha spiegato l’avv. Laura Di Pilato, legale di fiducia della famiglia – ma ha anche lanciato verso il bambino una banconota da 20 euro per poi andare via. Questa mattina sporgeremo denuncia per omissione di soccorso e con le forze di polizia attraverso le telecamere di videosorveglianza speriamo si riesca a individuare l’uomo”.