La Festa della Mamma da oltre 40 anni ad Andria fa rima con le piantine fiorite del CALCIT, il Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori che prosegue la sua azione sul territorio a sostegno dei malati oncologici. Una iniziativa tra le più attese nel corso dell’anno associativo, nel segno della bellezza e della speranza e che diventa un gesto concreto di vicinanza verso chi affronta la malattia.

E quest’anno il CALCIT ha potuto anche ampliare i punti di ritiro delle piantine grazie al coinvolgimento della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano e dell’Istituto “Colasanto”.

L’acquisto delle piantine è un modo semplice per essere al fianco del CALCIT che dal 1984 continua ad esser al fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie con tanti differenti progetti sul territorio che prevedono anche uno spazio importante dedicato alla prevenzione.

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