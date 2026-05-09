Da via Montegrappa al quartiere di San Valentino con un’unica pista ciclabile lunga circa 6 chilometri. E’ quella che sarà realizzata ad Andria nei prossimi mesi dopo il definitivo affidamento dei lavori arrivato qualche giorno fa da parte dell’ente comunale che è assegnatario di un finanziamento complessivo da circa 700mila euro. Un progetto contenuto nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, diventato esecutivo dopo il lavoro dei progettisti ed approvato dalla giunta comunale a dicembre del 2025 prima dell’avvio di una cosiddetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. Ad una prima call hanno risposto circa 50 aziende. Alla seconda fase, poi, una sola che si è vista affidare la realizzazione delle opere con un ribasso d’asta del 23%. Ora si attende naturalmente l’avvio delle opere che prevedono in sostanza 4 tratti in continuità ma con caratteristiche leggeremente diverse anche a causa della conformazione e delle grandezze delle strade stesse.

Infatti tra via Montegrappa e via Puccini la pista ciclabile sarà a ridosso del marciapiede e prevede anche un cordolo leggero oltre al parcheggio vetture con il restringimento naturalmente della carreggiata centrale. Tra la rotonda di via Corato e via Togliatti sarà utilizzata anche la complanare per assicurare i due sensi di marcia mentre tra via Togliatti e viale Pietro Nenni la pista ciclabile prevederà la corsia riservata ma senza cordolo. Per l’ultimo tratto sarà simile fino all’arrivo in via Comuni di Puglia. La realizzazione della lunga ciclovia ha creato nei mesi scorsi discussione tra pareri favorevoli e contrari ma anche con pareri favorevoli che chiedevano però delle modifiche progettuali. Piccole modifiche poi apportate per venire incontro ad alcune esigenze soprattutto di residenti e commercianti di alcuni tratti del cosidetto extramurale andriese.