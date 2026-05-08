Tra i volti candidati alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 ad Andria c’è anche Nunzia Saccotelli con la lista Bruno Sindaco. Docente nelle scuole secondarie del territorio e giornalista, da anni impegnata nel mondo della formazione, dell’informazione e della crescita culturale della comunità cittadina.

La sua candidatura al Consiglio Comunale nasce da una visione chiara: restituire centralità alla cultura come strumento di sviluppo sociale, educativo ed economico per la città di Andria.

Per Nunzia Saccotelli, infatti, investire nella cultura significa costruire opportunità, creare identità e offrire alle nuove generazioni prospettive concrete di crescita personale e professionale. Una convinzione maturata attraverso anni di esperienza quotidiana accanto ai giovani, vissuti nelle aule scolastiche ma anche attraverso il racconto del territorio e delle sue dinamiche sociali.

Tra i punti centrali della sua proposta vi è la volontà di avviare un percorso finalizzato alla realizzazione di un polo universitario cittadino, con l’obiettivo di trasformare Andria in un punto di riferimento formativo capace di trattenere talenti, attrarre studenti e creare nuove possibilità per il futuro del territorio.

Secondo Saccotelli, una città che investe nella conoscenza investe automaticamente nel proprio progresso. L’idea è quella di costruire una rete tra istituzioni, scuole, realtà associative e mondo accademico, favorendo percorsi formativi innovativi e occasioni di crescita per i giovani che troppo spesso sono costretti a lasciare la città per proseguire gli studi.

Accanto alla dimensione universitaria, la candidata punta anche a una forte valorizzazione degli eventi culturali, immaginando una città viva, dinamica e aperta alla partecipazione. Festival letterari, rassegne artistiche, incontri dedicati al giornalismo, alla musica, al teatro e alla storia locale rappresentano, nella sua visione, strumenti fondamentali per rilanciare il tessuto culturale cittadino e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

“La cultura non deve essere considerata un elemento secondario, ma una priorità amministrativa”, è il principio che accompagna il suo impegno politico. Una cultura accessibile, inclusiva e diffusa, capace di coinvolgere quartieri, scuole, famiglie e giovani.

Nel progetto di Nunzia Saccotelli trova spazio anche la valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città, attraverso iniziative che mettano in rete tradizione e innovazione, memoria e futuro.

Docente e professionista dell’informazione, Saccotelli porta nella sua candidatura un approccio fondato sull’ascolto, sul dialogo e sulla consapevolezza che il cambiamento passi prima di tutto dalla crescita culturale e civile di una comunità.

La sua idea di città guarda ad un’Andria capace di investire sulle competenze, sulla formazione e sul talento dei propri cittadini, trasformando la cultura in un motore reale di sviluppo, partecipazione e rinascita sociale.

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