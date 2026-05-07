In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, tra i candidati al Consiglio Comunale di Andria emerge anche il nome di Emanuele Fortunato con la lista Bruno Sindaco. Imprenditore andriese che ha deciso di mettere la propria esperienza professionale e il proprio legame con il territorio al servizio della comunità.

Una candidatura che nasce dalla volontà di contribuire concretamente alla crescita della città, con particolare attenzione al mondo dello sport, considerato non soltanto un’attività fisica ma un vero strumento di inclusione sociale, educazione e sviluppo urbano.

Al centro della visione di Fortunato vi è infatti un progetto ampio di rilancio della cultura sportiva ad Andria, attraverso la valorizzazione delle strutture esistenti, il recupero degli impianti oggi inutilizzati e la creazione di nuovi spazi dedicati ai giovani, alle associazioni e alle famiglie.

“Lo sport deve tornare ad essere un punto di riferimento per i ragazzi e per l’intera comunità”, è il messaggio che accompagna la sua proposta politica. Una visione che punta a trasformare le attività sportive in occasioni di aggregazione, prevenzione del disagio giovanile e promozione di stili di vita sani.

Tra gli obiettivi principali del candidato vi è la riqualificazione delle palestre comunali e delle strutture sportive attualmente ferme o sottoutilizzate, con l’intenzione di restituire alla città luoghi vivi, accessibili e sicuri. Secondo Fortunato, investire nello sport significa investire nel futuro della città, offrendo ai giovani alternative concrete e creando nuove opportunità di crescita sociale e culturale.

La sua idea di amministrazione guarda inoltre alla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni sportive e realtà del territorio, con la convinzione che solo attraverso una rete condivisa sia possibile costruire progetti duraturi e realmente efficaci.

Non manca poi l’attenzione verso gli eventi sportivi e le iniziative pubbliche, immaginati come strumenti capaci di valorizzare l’identità cittadina e attrarre partecipazione, turismo e nuove energie economiche.

Imprenditore abituato al confronto quotidiano con il mondo del lavoro e delle responsabilità, Emanuele Fortunato porta nella sua candidatura una visione pragmatica ma allo stesso tempo fortemente orientata al sociale, nella convinzione che una città moderna debba ripartire anche dagli spazi di condivisione e dalla qualità della vita dei suoi cittadini.

Con il suo progetto, lo sport diventa così non soltanto una delega amministrativa, ma una leva strategica per rilanciare Andria, rafforzando il senso di comunità e restituendo centralità alle nuove generazioni.

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