La musica come linguaggio universale per raccontare i valori più profondi della democrazia italiana. E’ stato un vero e proprio viaggio emozionale e formativo quello messo in scena ieri all’interno dell’Auditorium della Scuola Secondaria “P. Cafaro” ad Andria. Un progetto “Voci di Libertà” particolarmente intenso quello dell’istituto comprensivo “Verdi-Cafaro” e che ha coinvolto gli studenti dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola media in un coro che ha unito educazione civica, creatività, memoria e futuro.

Tanti applausi per la perfomance dello storico coro della “Verdi-Cafaro” che nel tempo ha saputo tante volte emozionare ed emozionarsi nel segno di esperienza viva come in questo caso. Un repertorio che ha spaziato su diversi brani iconici della tradizione italiana ma che incarnano i valori di libertà, dignità e partecipazione a partire dall’inno di Mameli.

Il servizio su News24.City.