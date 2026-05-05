Straordinaria partecipazione nei luoghi della cultura statali dal 25 aprile al ponte del 1° maggio. Quasi 1,4 milioni i visitatori registrati in musei, parchi archeologici e siti culturali su tutto il territorio nazionale. Il risultato – segnala il ministero della Cultura in una nota – evidenzia come i weekend festivi rappresentino un’occasione privilegiata di accesso al patrimonio culturale, favorendo una fruizione diffusa e partecipata, anche grazie alle aperture straordinarie e alle iniziative promosse su scala nazionale. Il dato – si sottolinea – conferma il forte interesse per l’offerta culturale italiana e l’efficacia delle iniziative di valorizzazione e promozione, in linea con le linee strategiche indicate dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. In particolare, il 25 aprile si sono registrati 320.879 ingressi; il 1° maggio 249.431 e la “Domenica al museo” del 3 maggio ha fatto segnare 372.790 ingressi. Complessivamente, il 25 e 26 aprile si contano 542.986 visitatori. Nel ponte del 1° maggio (1-3 maggio) gli accessi sono stati 870.241. Di seguito si riportano i primi dati fin qui pervenuti del fine settimana del 25 aprile: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 46.598; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 37.707; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 29.185; Reggia di Caserta 26.552; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 26.363; Musei Reali di Torino 26.289; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 23.586; Galleria dell’Accademia di Firenze 17.626; Castel Sant’Angelo 12.231; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 11.237; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 10.243; Villae – Villa d’Este 10.035; Palazzo Reale di Napoli 7.639; Museo archeologico nazionale di Napoli 6.185; Parco archeologico di Ercolano 6.055; Pinacoteca di Brera 5.874; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 5.580; Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele 5.098; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 5.026; Terme di Caracalla 4.993; Castel del Monte 4.960; Villae – Villa Adriana 4.910; Gallerie degli Uffizi – Loggia dei Lanzi 4.900; Castello Svevo di Bari 4.273; Palazzo Ducale di Mantova 4.182; Galleria Borghese 3.880; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 3.737; Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica 3.683; Castello Scaligero di Sirmione 3.655; Museo storico del Castello di Miramare 3.602; Cenacolo Vinciano 3.440; Castello Ducale e parco di Agliè 3.222; Palazzo Farnese di Caprarola 3.192; Museo e Real Bosco di Capodimonte – Museo di Capodimonte 3.140; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 3.057; Complesso monumentale e Museo della Certosa di Pavia 3.027; Certosa di San Martino 3.012; Rocca demaniale di Gradara 2.847; Grotta Azzurra 2.826; Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea 2.649; Castello e Parco di Racconigi 2.610; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.553; Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 2.416; Museo archeologico nazionale di Taranto 2.201; Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.200; Museo di San Marco 2.032; Complesso monumentale della Pilotta 1.993; Museo archeologico di Venezia 1.936; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 1.835; Villa della Regina 1.799; Galleria nazionale delle Marche 1.791; Galleria nazionale dell’Umbria 1.741; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 1. 654; Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila 1.649; Castello Svevo di Trani 1.647; Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino e Castello svevo di Melfi 1.640; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 1.581; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.486; Museo di Palazzo Grimani 1.480; Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 1.450; Museo nazionale di Villa Pisani – Stra 1.447; Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto 1.394; Castello di Torrechiara 1.187; Parco archeologico di Siponto 1.172; Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.168; Museo della Casa Fiorentina Antica – Palazzo Davanzati 1.091; Museo archeologico nazionale Mario Torelli e Parco archeologico di Venosa 1.059; Anfiteatro campano – Santa Maria Capua Vetere 1.040. A questi dati si aggiungono i 29.493 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 19.442 ingressi delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.