«Abbiamo di buon grado rinnovato per altri sei mesi il Protocollo di intesa con il Centro di Salute Mentale (CSM) di Andria ASL BT, con il coinvolgimento di alcuni utenti in carico al Servizio che svolgeranno, come già in passato, compiti di ausilio ai nostri giardinieri per la gestione, la manutenzione e la cura del verde presso alcuni siti pubblici bisognosi di intervento. La decisione è frutto del positivo bilancio della precedente esperienza, non solo in materia di tutela dell’ambiente ma anche di percorso riabilitativo dei soggetti interessati. E gode ovviamente del deciso conforto della sindaca Bruno».

Così Antonio Griner, amministratore unico della Municipalizzata andriese, commenta la recente firma della convenzione con il Centro di Salute Mentale ed i partner operativi “Forum Ricorda e Rispetta” e “Coop. Sociale Campo dei Miracoli”.

«C’è grande soddisfazione – rimarca Flora Brudaglio, dirigente responsabile dell’UOSVD CSM Andria DSM Asl Bat – per la firma di questo Protocollo checoinvolge nuovamente alcuni nostri utenti in un’ulteriore operazione di manutenzione del Verde, dopo averli già visti protagonisti, per impegno ed entusiasmo, nel corso del precedente anno solare. Emerge dunque un convinto lavoro di squadra per un cambio di paradigma culturale che supera lo stereotipo della sofferenza mentale e di una mera visione “riparativa”, per dirigersi verso un sistema più evoluto. Con l’obiettivo preciso di costruire e promuovere Salute: non solo persone con specifici bisogni, ma, prima di tutto, persone come risorse da condividere nella comunità. Il CSM di Andria, al fianco delle Istituzioni, della Multiservice e degli altri partner operativi, continuerà così ad offrire il suo impegno per promuovere questa piccola, grande, diffusa rivoluzione comunitaria, in una logica progettuale dove tutti sono chiamati ad essere protagonisti verso un comune orizzonte».