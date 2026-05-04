Una scelta che non nasce per caso, ma «dall’anima, dalla resilienza, dal senso di responsabilità e dedizione nei confronti della nostra terra». Così Laura Zingaro ha ufficializzato la propria candidatura al consiglio comunale nella lista “Per Andria Bene in Comune” a sostegno di Giovanna Bruno in vista delle prossime elezioni amministrative. «L’amore che mi lega ai bisogni sociali non è solo una scelta professionale, ma un modo di osservare il mondo: ogni giorno incontro storie e trame di vita che leggo con cura; ascolto bisogni, silenzi e speranze che ascolto senza perdermi».

Avvalendosi di una pregressa esperienza nel sociale, oggi funzionario assistente sociale in pubblica amministrazione, la sua professione le insegna a conoscere concretamente sia i bisogni sociali e i limiti del sistema di welfare locale, sia la dignità e la forza del territorio che ama.

«Candidarsi come consigliere non significa occupare una poltrona, ma vuol dire avere una solida conoscenza dei meccanismi procedurali e amministrativi per rispondere con metodo e responsabilità ai bisogni reali delle persone». Così, nella cornice programmatoria del Piano Sociale di Zona 2026-2028, la candidata propone un programma elettorale incentrato sul rafforzamento del welfare locale attraverso lo sviluppo delle politiche abitative, perchè «senza una casa, tutto il resto vacilla».

Altro tema caro alla candidata è il potenziamento del contrasto alla violenza di genere attraverso l’educazione affettiva ed emotiva obbligatoria negli istituti scolastici e mediante la sensibilizzazione nelle fabbriche, nelle aziende e in ogni luogo di vita condivisa: «La violenza non è un errore, ma un crimine da combattere insieme». Ma l’attenzione di Laura Zingaro si focalizza anche sul contrasto efficace al binge drinking e alle dipendenze giovanili, costituendo laboratori interattivi con psicologi ed educatori in piazza, nei bar, nei circoli; l’organizzazione di eventi “alcol free”; tavoli istituzionali permanenti di contrasto al fenomeno: «i giovani meritano spazio, ascolto, senso di vita e felicità».

E ancora: la candidata punta sul consolidamento delle politiche per l’autismo attraverso la costruzione di percorsi equi e continuativi per i trattamenti terapeutici, ma anche mediante l’inserimento lavoro-assistito in quanto «nessuno deve essere lasciato indietro: dietro ogni disabilità ci sono silenzi che urlano e mani da tenere».

Idee chiare, quelle di Laura Zingaro, da tramutare in risultati tangibili insieme. «Senza le persone nessuna politica ha futuro. Vi chiedo fiducia, ma anche di prenderci per mano e disegnare insieme il nostro domani. Con Noi di Andria Bene in Comune, noi uniti dall’energia della collaborazione, dalla grinta, per costruire una classe dirigente pronta a guidare la città per i prossimi cinque anni. Andiamo avanti!».

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