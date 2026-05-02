Questa sera il partito Azione di Andria illustrerà le motivazioni della scelta a sostegno di Giovanna Bruno Sindaco e presenterà la sua lista di candidati al Consiglio Comunale.

Una lista che al suo interno annovera candidati provenienti dal mondo delle professioni, della scuola, impegnati nel sociale, nonchè la candidata più giovane presente in questa competizione elettorale: una studentessa che compirà la maggiore età solo due giorni prima del giorno delle elezioni.

Il programma elettorale della coalizione è stato implementato da una innovativa proposta impegnativa che caratterizzerà e qualificherà i provvedimenti che saranno adottati dalla prossima amministrazione: lo YOUTH TEST, la valutazione di impatto generazionale sugli under 36 delle scelte politiche fatte.

Appuntamento alle ore 21 presso lo Spazio Materia Prima in Corso Cavour 150 ad Andria.