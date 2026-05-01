Seduta odierna di consiglio comunale per approvare tre debiti fuori bilancio e il Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2025. L’approvazione entro i termini di legge del Rendiconto 2025 conclude un percorso economico – finanziario complesso. Come ribadito dall’Assessore alla Trasparenza con delega al bilancio nella sua relazione, la Città di Andria non è fuori dalla situazione di riequilibrio ma ha raggiunto risultati considerevoli.

Questi i numeri: da un disavanzo di euro 90.236.919,13 l’esercizio 2025 viene chiuso con un disavanzo di euro 17.081.553,19.

Sono aumentate le riscossioni in conto competenza che sono passate da euro 33.974.624,57 del 2020 ai 35.020.023,24 del 2025. Altro risultato è dato dalle riscossioni in conto residui, crediti cioè di anni passati, che sono cresciuti dai 4.666.569,64 di euro ai 9.102.760,26 euro del 2025.

Altro risultato è la cassa: il 1° gennaio 2020 era di soli 17.608.004,56 euro mentre il 31 dicembre 2025 era di 118.527.525,83 euro. Il Sindaco, nel suo intervento, ha sottolineato il percorso di risanamento degli atti di bilancio che ormai si approvano nei tempi di legge, a partire da quello di previsione approvato a gennaio 2026 che consente di non operare per dodicesimi e di programmare organicamente il lavoro per la città.