In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebra martedì 5 maggio, l’Asl Bt promuove diverse iniziative dedicate all’ascolto, all’informazione e al supporto delle donne, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale delle ostetriche nel percorso nascita e nella salute femminile.

Ad Andria, presso il Chiostro di San Francesco, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà allestito un punto di ascolto, con ingresso libero, aperto alle donne, con la presenza delle ostetriche, per momenti di confronto, supporto e condivisione.

A Barletta, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Dimiccoli, appuntamento dalle ore 10 alle ore 12, con ingresso libero, per fare domande su gravidanza, parto e post parto.

A Bisceglie, presso l’Ospedale, nell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sarà attivo uno spazio ad ingresso libero dedicato a tutte le donne prossime al parto. Le ostetriche saranno a disposizione per rispondere a domande, fornire informazioni e offrire orientamento sui percorsi assistenziali.

Le iniziative rappresentano un’occasione per avvicinare i servizi sanitari alla cittadinanza e per ribadire l’importanza dell’assistenza ostetrica nella promozione della salute della donna, della gravidanza e del neonato.