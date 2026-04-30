L’approvazione della nona rata del PNRR porta l’Italia a quota 166 miliardi di euro assicurati, con 416 obiettivi raggiunti e oltre 655.000 progetti finanziati. È il bilancio tracciato da Mariangela Matera, deputata di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, che commenta con soddisfazione i risultati conseguiti dall’Italia nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«I numeri confermano l’efficacia della governance introdotta dal Governo Meloni», sottolinea la parlamentare, ricordando che oltre 541.000 interventi risultano già conclusi e circa 100.000 sono attualmente in fase di esecuzione o completamento.

Tra i risultati più significativi citati da Matera figurano il supporto educativo garantito a oltre 800.000 studenti a rischio di dispersione scolastica e gli interventi socio-educativi rivolti a 44.000 minori nel Mezzogiorno. Sul fronte della giustizia, è stata completata la digitalizzazione di 7,75 milioni di fascicoli giudiziari. In ambito sanitario, il Fascicolo Sanitario Elettronico è stato implementato per l’85% dei medici di base, mentre 280 strutture ospedaliere hanno beneficiato di un significativo ammodernamento tecnologico.

Non mancano risultati concreti anche in altri settori strategici: la flotta dei Vigili del Fuoco è stata rinnovata con 3.800 nuovi veicoli ecologici, le perdite idriche sono state ridotte attraverso la distrettualizzazione di 45.000 chilometri di reti, 3 milioni di beneficiari sono stati coinvolti nel programma GOL per le politiche attive del lavoro e 100 parchi e giardini storici sono stati riqualificati.

«Il PNRR», conclude Matera, «grazie anche alla determinazione e all’impegno del ministro Foti, rappresenta uno strumento concreto per la crescita e la modernizzazione del Paese».