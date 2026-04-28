La Regione Puglia sta verificando i danni subìti dagli agricoltori dopo la grandinata della scorsa settimana, ma la procedura richiede del tempo, troppo secondo l’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli intervenuto ad Andria per l’incontro sul tema “Dalla xylella alle altre emergenze agricole, le prospettive della resilienza”, promosso dal comitato Proagricoltura BAT negli spazi del chiostro di San Francesco. Lo stesso Paolicelli ha chiesto che la norma nazionale per la richiesta dei ristori (in riferimento al decreto legislativo n. 102 del 2004) venga modificata e migliorata sotto diversi aspetti.

Durante l’incontro è stato fatto anche il punto sulla xylella con Salvatore Infantino, dirigente del Servizio fitosanitario regionale. Attualmente nella BAT non ci sono novità rispetto ai focolai già individuati lo scorso anno e che sono ancora sotto stretto monitoraggio.

Paolicelli ha parlato anche dei 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per contrastare il propagarsi del batterio killer degli ulivi in Salento e della proroga di 15 giorni sulle misure obbligatorie che gli agricoltori devono rispettare nei propri terreni. Nel 2026 la scadenza era fissata al 30 aprile.

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