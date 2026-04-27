Undici anni fa assessore tecnico, oggi in campo nel centrodestra al fianco di Sabino Napolitano per portare esperienza e pragmatismo tipico di un ingegnere. Parliamo di Antonio Mastrodonato, l’ingegnere elettronico candidato al consiglio comunale di Andria nella lista di Fratelli d’Italia in vista del prossimo appuntamento elettorale per la scelta del nuovo sindaco a fine maggio.
Ambiente, qualità della vita, inquinamento e mobilità. Gli assi portanti dell’idea di città di Antonio Mastrodonato da cui ripartire per un’Andria in grado di mixare le diverse esigenze di crescita.
Mobilità sostenibile e monitoraggio costante ma senza dimenticare un aspetto non ancora affrontato come quello del risparmio energetico ed economico.
Alla presentazione nel comitato elettorale centrale di Sabino Napolitano in via Regina Margherita anche il candidato alla carica di Sindaco per il centrodestra.
Per Fratelli d’Italia una candidatura importante quella di Antonio Mastrodonato.
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