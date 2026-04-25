I giochi sono ormai fatti ed ora si passa all’ultimo miglio della campagna elettorale in diversi importanti comuni pugliesi. C’era infatti tempo sino a mezzogiorno di oggi per la presentazione delle candidature ed ora sarà compito delle commissioni elettorali circondariali esaminare tutta la documentazione e dare il via libera definitivo prima del sorteggio per la definizione delle posizioni nella scheda elettorale.

Partiamo dai due co capoluoghi di provincia al voto contemporaneamente nella BAT e cioè Andria e Trani. Nella città che cerca dopo undici anni il nuovo Sindaco dopo il mandato di Amedeo Bottaro la partita ha vissuto momenti di tensione e colpi di scena sino praticamente a ieri quando i cinque candidati alla carica di primo cittadino e le 17 liste con circa 500 aspiranti consiglieri comunali, hanno depositato tutto a Palazzo di Città.

Non sarà in realtà solo una partita tra centrodestra e centrosinistra, senza il campo largo, ma ci sarà in solitaria anche il Movimento 5 Stelle e diverse formazioni civiche. Espressione del civismo ed in campo ormai da tempo è Angela Mercorio con il supporto di due liste Rispettiamo Trani e Trani 2035. Il centrodestra è ripartito dal medico Angelo Guarriello che si presenta con 4 liste al seguito e cioè Fratelli d’Italia, Forza Italia, Guarriello Sindaco e Trani libera. Il centrosinistra tradizionale, invece, avrà 5 liste a supporto anche se mancherà il campo largo scioltosi a praticamente 24 ore dal gong finale. Accanto al dirigente scolastico Marco Galiano ci saranno infatti il Partito Democratico, Italia Viva, Popolari con Galiano, Alleanza Verdi e Sinistra oltre a Per Trani. Per i pentastellati, invece, una singola lista a supporto di Vito Branà. Per chiudere la contesa ci sarà Giacomo Marinaro già presidente del consiglio comunale ed in corsa da solo con cinque liste Marinaro sindaco per Trani, Prossimamente, Giacomino sindaco per Trani, Essere in Azione ed il binomio Prima di Tutto Trani e Partito Socialista.

Ad Andria invece si è certi che il Sindaco si eleggerà già al primo turno considerato che i candidati saranno solo due. Ci sarà la Prima Cittadina uscente Giovanna Bruno per il centrosinistra con il campo largo e sette liste a supporto tra cui PD, la combinata Movimento 5 Stelle AVS, Progetto Andria, Per Abc, Giovanna Bruno Sindaco, 3 Andria Lab ed Azione per Calenda. Dall’altro lato e cioè per il centrodestra ci sarà il pediatra Sabino Napolitano con cinque liste e cioè Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Andria fatti grande, Io Sud in abbinata al Nuovo PSI.

Sempre nella BAT al voto si andrà anche nel piccolo comune, sotto i 15mila abitanti, di Minervino. Tre i candidati sindaci con liste abbinate e cioè Lalla Mancini, ex Prima Cittadina, che ci riprova dopo la fine anticipata della sua legislatura con SiAmo Minervino. Di contro ci sarà, invece, Massimiliano Bevilacqua con Minervino Visione Comune ed a chiudere la contesa la candidatura di Antonio Brizzi, Partito Popolare La Rinascita.

Diversi anche i comuni importanti al voto nel Barese con, per esempio Molfetta e Corato. Nel comune costiero che arriva da diversi mesi di commissariamento, sarà della partita il PD in un campo largo ricomposto mentre non ci sarà Forza Italia. Manuel Minervini sarà il rappresentante per il centrosinistra con i Dem, M5S, AVS, Demos, Rinascere, Rifondazione Comunista, Più di Così, Spazio Riformista. Sarà in campo anche Adamo Logrieco con 3 liste espressione di Fratelli d’Italia, Azzolini per Logrieco Sindaco e UDC. A completare il quadro ci sarà Pietro Mastropasqua con ben 11 liste a supporto tutte frutto del civismo: Mastropasqua Sindaco, Per Molfetta, Obiettivo Molfetta, Molfetta Unita, Molfetta Popolare, Molfetta Nostra, Molfetta Azzurra, Fare Comune, Cuore Democratico, Avanti Molfetta e Ala Democratica.

A Corato, invece, c’è in campo il sindaco uscente Corrado De Benedittis che punta alla riconferma con 9 liste a supporto con il campo largo e cioè PD, M5S, AVS, Demos, Prossima, Rimettiamo in moto la città, Intesa Riformista, Articolo 49 e Corrado Sindaco. Per il centrodestra, invece, in campo Pietro Zona con 8 liste e cioè Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati in abbinata ai Popolari, Udc, Direzione Corato, Polis e Zona Comune. Candidatura singola per Vincenzo Adducci con Democrazia Cristiana e civica quella di Nica Testino con Corato Sicura e Nuova Umanità.