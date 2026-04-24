Nel giro di poche ore i posti a disposizione sono andati esauriti. Ha suscitato grande interesse il confronto tra i candidati alla carica di sindaco della Città di Andria, Giovanna Bruno, prima cittadina uscente in corsa per il centrosinistra e Sabino Napolitano, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra andriese. Ad organizzare il faccia a faccia è la Confcommercio che vuole, tramite questa iniziativa, conoscere il punto di vista dei rappresentanti di entrambi gli schieramenti su tematiche particolarmente care all’associazione di categoria e che più in generale riguardano lo sviluppo ed il futuro della città.

Centro storico, sicurezza urbana, giovani e lavoro, turismo, cultura, movida e commercio. Questi i punti, per grandi linee, su cui Bruno e Napolitano saranno chiamati a dire la loro: il confronto è in programma il prossimo 29 aprile, alle ore 19.30 presso il centro di aggregazione “Don Pino Puglisi”, in via Po. Modera la giornalista Michela Alicino.

“Il direttivo della Confcommercio insieme ad alcuni nostri associati che hanno voluto parteciparvi, hanno già avuto modo di incontrare singolarmente i due candidati sindaci che sono stati nelle scorse settimane nella nostra sede per raccogliere le istanze della categoria e illustrare i loro programmi. Abbiamo deciso successivamente di organizzare questo confronto – spiega Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria – in quanto abbiamo ritenuto che fosse importante condividere idee e progetti dei candidati con una platea più ampia di interessati. Il fatto che in poche ore da quando abbiamo aperto le prenotazioni i posti siano andati tutti esauriti ci fa capire che c’è un evidente interesse verso questo genere di tematiche e di iniziative simili, proprio per arrivare al giorno del voto consapevoli e informati. L’iscrizione, precisiamo, si era resa necessaria per ragioni organizzative e per rispettare la capienza del luogo. Inoltre, per tutti gli interessati che non potranno parteciparvi a causa del sold out abbiamo predisposto una diretta su canali social della Confcommercio Andria”, conclude Sinisi.