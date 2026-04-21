Un appuntamento importante e dal forte valore simbolico per la comunità andriese: domani, mercoledì 22 aprile, l’AVIS di Andria, in collaborazione con il Caseificio Montrone, promuove una raccolta aziendale di sangue rivolta ai dipendenti dell’azienda. L’iniziativa si svolgerà presso il caseificio, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, e rappresenta il primo appuntamento in assoluto che coinvolge direttamente una realtà imprenditoriale locale in un’attività strutturata di donazione del sangue. Un progetto che unisce solidarietà e responsabilità sociale d’impresa, segnando un passo significativo nella diffusione della cultura del dono anche nei luoghi di lavoro. AVIS Andria esprime grande soddisfazione e orgoglio per questo risultato, reso possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità della famiglia Montrone, che ha scelto di mettersi in gioco concretamente per sostenere una causa di fondamentale importanza per il sistema sanitario e per la vita di tanti pazienti.

«Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso che auspichiamo possa essere replicato anche da altre realtà del territorio», sottolinea AVIS Andria. «Portare la donazione direttamente nei luoghi di lavoro significa avvicinare ancora più persone a un gesto semplice ma salvavita».

L’auspicio è che questa prima esperienza possa aprire la strada a nuove collaborazioni tra il mondo del volontariato e quello imprenditoriale, rafforzando il senso di comunità e la partecipazione attiva dei cittadini. AVIS Andria invita tutta la cittadinanza a sostenere e promuovere la cultura della donazione, ricordando che donare sangue è un gesto volontario, anonimo e fondamentale per garantire cure e interventi salvavita.