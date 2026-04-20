Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori lungo la strada provinciale 1 nell’abitato di Andria, a partire dalla pulizia del canale nel tratto nei pressi del McDonald’s, un’area ormai segnalata da diversi mesi segnalata per la sua pericolosità, soprattutto per pedoni, giovani e utenti di monopattini e biciclette elettriche. La Provincia di Barletta Andria Trani ha appaltato i lavori nelle scorse settimane per oltre 200mila euro con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza di quel tratto da circa sei mesi interessato da nuove attività commerciali che richiamano centinaia di giovani e giovanissimi al giorno.

Il progetto nel dettaglio prevede la modifica delle pertinenze stradali che saranno rese pedonali con il il rifacimento del sistema di regimentazione delle acque e l’ampliamento della larghezza della carreggiata. Completano il quadro il rifacimento del manto di usura del piano viabile, della segnaletica orizzontale con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e di quella verticale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza è stata emanata un’ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità nella zona interessata dal cantiere.

Dopo le tante denunce dei mesi scorsi si è corsi dunque ai ripari e particolarmente soddisfatto dell’inizio delle opere si è detto il consigliere regionale Giovanni Vurchio che sta seguendo da diverse settimane la vicenda.