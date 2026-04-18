Partiranno lunedì 20 aprile i lavori sulla strada provinciale 1 Trani-Andria, nei pressi del centro abitato di Andria. Lo annuncia il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, definendo l’intervento un importante potenziamento infrastrutturale che la Provincia seguirà «con la massima attenzione fino alla sua conclusione».

Gli interventi, del valore di circa 205mila euro, sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della funzionalità della sede stradale. Nel dettaglio è prevista la modifica delle pertinenze stradali, che saranno rese pedonali, il rifacimento del sistema di regimentazione delle acque e l’ampliamento della larghezza della carreggiata. Completano il quadro il rifacimento del manto di usura del piano viabile, della segnaletica orizzontale con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e di quella verticale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza è stata emanata un’ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità nella zona interessata dal cantiere.