La parrocchia San Giuseppe Artigiano di Andria si prepara a celebrare la festa patronale con un programma che si estende dal 27 aprile al 4 maggio 2026, arricchito quest’anno dal traguardo dei 50 anni della parrocchia e dall’Anno Giubilare, con indulgenza plenaria valida dal 30 aprile 2026 al 30 aprile 2027. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Oratorio San Filipponeri ANSPI, la Diocesi di Andria e l’Azione Cattolica Italiana.

Si comincia lunedì 27 aprilie con la messa delle 18.30 in preparazione alla festa, presieduta da don Francesco Verzini, Rettore del Pontificio Seminario Regionale Umbro di Assisi. Alle 20.00 è in programma la firma del protocollo «Amore assertivo» tra la Diocesi di Andria e la Questura BAT, rivolto alle coppie che si preparano al Sacramento del Matrimonio, presso il salone parrocchiale.

Martedì 28 aprile, dopo la messa delle 18.30 sempre presieduta da don Verzini, alle 20.00 si terrà «Buoni Cristiani — Onesti Cittadini», un laboratorio di Cittadinanza Attiva per ragazzi di scuola media e giovanissimi, con condivisione finale. Mercoledì 29 aprile la messa serale sarà presieduta da don Davide Porro, mentre alle 20.00 è previsto un incontro sulla fede dal taglio filosofico a cura del professor Marco Moschini, professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di Perugia.

Giovedì 30 aprile è una data particolarmente significativa: alle 18.30 si terrà la messa per la dedicazione della chiesa, presieduta da monsignor Luigi Mansi, Vescovo di Andria. La serata proseguirà alle 20.30 con una serata karaoke e food point in collaborazione con gli utenti del Centro Diurno, un dj set con Salpedy alle 22.00 e la preghiera di Compieta alle 23.30.

Il cuore della festa è venerdì 1° maggio, Festa di San Giuseppe Artigiano. I festeggiamenti si apriranno alle 7.00 con il suono delle campane, seguiti alle 8.30 dalla preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine presieduta da don Giuseppe Lapenna. Dalle 9.00 alle 11.30 la bassa banda di Molfetta percorrerà il quartiere, mentre alle 9.15 è in programma la colazione comunitaria e alle 10.15 la corsa comunitaria di quartiere. Nel pomeriggio, alle 18.30, partirà la processione con ritrovo presso la chiesa, lungo un itinerario che attraverserà via Indipendenza, viale Goito, via Risorgimento, via Calatafimi, via Pastrengo, viale Goito, via Mentana, via Montello, via Lissa, via Custoza, via Martiri di Belfiore, via Curtatone e Montanara, via Saprì, via Brescia, via Novara e via Indipendenza fino alla chiesa. Alle 19.30 la celebrazione eucaristica nella solennità di San Giuseppe Artigiano sarà presieduta dal parroco don Sergio Di Nanni. Alle 20.45 spazio alla festa in oratorio con la Street Swing Band «Sotto alle casere vostre» e l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di San Giuseppe.

Il weekend si chiuderà con altri due giorni di eventi. Sabato 2 maggio, dal pomeriggio fino a domenica, aprirà la Fiera del Dolce con mercatini solidali; alle 18.30 la messa sarà presieduta da don Giuseppe Lapenna e alle 20.30 è prevista una cena comunitaria a condivisione. Domenica 3 maggio si inizia alle 10.00 con la messa e la benedizione dei lavoratori, seguita alle 11.00 da Famiglie in gioco presso l’Oratorio San Filippo Neri e alle 17.30 da un torneo di Burraco.

Il programma si conclude lunedì 4 maggio con il pranzo dei sacerdoti della I Zona Pastorale alle 13.00, la messa delle 18.30 presieduta da monsignor Vincenzo Turturro, Nunzio Apostolico del Paraguay, e un incontro con monsignor Turturro nel salone parrocchiale alle 20.00.