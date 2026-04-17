In occasione dell’Assemblea Nazionale ALI, la Vicepresidente ALI e Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha rilanciato con forza il tema scelto per l’incontro: “una città per cambiare”, sottolineando la responsabilità e il ruolo strategico degli amministratori locali nei processi di trasformazione urbana e sociale.

“Il tema dell’assemblea nazionale ci impone, come amministratori locali, di assumere una ulteriore consapevolezza: cambiare le città. Si può fare, si deve fare”, ha dichiarato Bruno, evidenziando la necessità di un impegno concreto e condiviso.

Secondo la Vicepresidente, il compito di chi amministra va ben oltre la gestione ordinaria: “Un amministratore è chiamato ad umanizzare la sua comunità, a renderla coesa per affrontare le sfide ed esaltarne i successi”. Un ruolo che si declina anche nella capacità di proteggere e guidare i cittadini: “Un amministratore può essere scudo per i suoi cittadini, può essere ‘porta’, può essere leva”.

Cambiare le città, dunque, significa assumersi responsabilità coraggiose: “Significa saper dire di no ma soprattutto gettare il cuore oltre l’ostacolo”, ha aggiunto Bruno, richiamando la necessità di visione e determinazione.

Fondamentale, inoltre, il lavoro di rete: “Significa lavorare in sinergia con i territori, perché a cambiare deve essere l’intero sistema di relazioni e interazioni”. Una sfida complessa che, secondo la Sindaca, non può prescindere dal coinvolgimento attivo della comunità: “Una sfida importante, che passa dal coinvolgimento della nostra gente, chiamata accanto a noi a cambiare le sorti di una comunità”.

L’obiettivo finale è chiaro: accompagnare i territori verso nuovi traguardi di attrattività, accessibilità e competitività, costruendo città più inclusive, dinamiche e capaci di affrontare le sfide del futuro.