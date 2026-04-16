«Il fattore sicurezza è uno dei principali parametri che segna la qualità della vita di un territorio. Purtroppo, ad Andria la sicurezza è poco percepita dai cittadini, per diversi motivi. Dal centro alle periferie si può fare molto di più, ed è per questo che il tema è sempre stato prioritario nel mio programma elettorale», spiega il candidato sindaco del centrodestra, Sabino Napolitano.

Sono diverse le iniziative in cantiere. Non cose irrealizzabili, ma piccole e significative idee che possono trovare concretezza nell’immediato. «In primis, pensiamo a nuovi presidi di Polizia Locale nella città . Oltre al comando centrale, altre postazioni da prevedere nel quartiere San Valentino, a piazza Porta La Barra e nel centro storico – aggiunge Napolitano -. Altro elemento importante è l’incremento della videosorveglianza , andando a coprire ampie zone trascurate finora. Punteremo anche a rendere costanti ed efficaci i controlli anche nelle strade pedonali , per evitare l’attuale invasione di monopattini e bici elettriche, che mettono a rischio il passeggio dei cittadini giovani ed anziani. E poi, quando si parla di sicurezza, anche la pulizia e l’ordine di una città non vanno trascurate: dal centro alle periferie, passando per il borgo antico».

Ma i progetti non finisco qui. «Tutte queste cose si possono realizzare attingendo fondi dall’ultimo decreto sicurezza del governo centrale – conclude Napolitano -. Altro aspetto sul quale insisterò è l’aumento degli agenti di Polizia Locale, con assunzioni a tempo determinato. Solo in questa maniera ci potranno essere più controlli e più presenza di agenti anche la notte. Andando a liberare Carabinieri e Polizia dal seguire incidenti stradali e altre operazioni riguardanti la Polizia Locale. Così come richiesto dal Procuratore di Trani, Renato Nitti. Non abbiamo la bacchetta magica, ma siamo convinti che così potremo avere una città più sicura».