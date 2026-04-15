Dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 sarà possibile presentare domanda per il Microcredito Sociale, una misura di welfare pensata per sostenere concretamente i cittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. Il contributo prevede un finanziamento fino a 10.000 euro, senza interessi e senza necessità di garanzie, con la possibilità di restituzione fino a 60 mesi.

Un aiuto reale per affrontare spese essenziali come l’affitto, le cure mediche o percorsi di formazione. A rendere ancora più efficace l’intervento è la presenza di tutor dedicati, che accompagneranno ogni beneficiario lungo tutto il percorso, favorendo inclusione sociale e autonomia.

La misura è rivolta ai residenti in Puglia con un ISEE non superiore a 18.500 euro. Le domande potranno essere presentate fino al 21 maggio 2026.

“Il Microcredito Sociale rappresenta uno strumento concreto di vicinanza alle persone e alle famiglie più fragili. Non è solo un sostegno economico, ma una vera misura di welfare che punta a restituire dignità, fiducia e opportunità”, lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio. “In un contesto economico complesso, è fondamentale che le istituzioni sappiano intervenire con strumenti semplici, accessibili e concreti” – conclude Vurchio.

Il consigliere invita infine tutti i cittadini che possiedono i requisiti a informarsi e a cogliere questa importante opportunità.