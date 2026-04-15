La Prof.ssa Giovanna Bruno, docente di diritto ed economia e candidata al Consiglio Comunale di Andria, presenta alla cittadinanza i punti centrali del proprio impegno politico, con particolare attenzione al mondo giovanile, alla sicurezza e allo sviluppo delle attività locali. Forte della sua esperienza nel campo dell’istruzione, la Prof.ssa Bruno intende promuovere l’istituzione e il potenziamento di uno sportello di ascolto e orientamento per i giovani, uno spazio concreto in cui ragazzi e ragazze possano trovare supporto, consulenza e guida nelle scelte formative e professionali. Un servizio fondamentale per intercettare disagi, prevenire situazioni di marginalità e accompagnare i giovani verso un futuro più consapevole. Tra le priorità della candidata vi è anche la volontà di migliorare la qualità della movida cittadina, rendendola più sicura, organizzata e inclusiva.

L’obiettivo è quello di trasformare i momenti di aggregazione in opportunità sane di socialità, valorizzando al contempo il protagonismo dei giovani. Grande attenzione viene inoltre rivolta al sostegno e al potenziamento delle attività commerciali giovanili, attraverso iniziative mirate, incentivi e spazi dedicati, per favorire l’imprenditorialità e contribuire allo sviluppo economico locale. Non meno importante è il tema della sicurezza. Negli ultimi tempi si è registrato un preoccupante aumento degli episodi di violenza tra i giovani, un fenomeno che richiede risposte concrete e immediate. La Prof.ssa Bruno sottolinea la necessità di rafforzare la presenza e il controllo sul territorio, migliorando la sicurezza nelle strade e nei luoghi di ritrovo, anche attraverso una collaborazione più stretta tra istituzioni, scuole e famiglie.

“La scuola mi ha insegnato che ascoltare i giovani è il primo passo per costruire una comunità più giusta e sicura – dichiara la candidata –. È da qui che voglio partire per Andria: dai ragazzi, dal loro futuro e dal loro diritto di vivere in una città che li sostenga e li protegga”. Con un approccio concreto e orientato al dialogo, la Prof.ssa Giovanna Bruno si propone come una figura capace di coniugare competenze educative e impegno civico, per una Andria più inclusiva, sicura e dinamica.