L’Amministrazione Comunale di Andria informa la cittadinanza che, a causa di criticità strutturali e ambientali rilevate nelle ultime ore, si è reso necessario disporre la chiusura immediata al traffico di alcune arterie stradali per garantire la pubblica incolumità.

I provvedimenti resteranno in vigore sino a cessate esigenze e al ripristino delle condizioni di sicurezza. A seguito delle verifiche di stabilità sul patrimonio arboreo, è stata disposta la chiusura parziale o totale nei seguenti tratti:

• Via Aldo Moro: chiusura parziale del tratto interessato.

• Via Bolognesi

• Via Piero della Francesca

• Via Mantegna

• Contrada San Francesco.

Si raccomanda la massima prudenza e l’osservanza della segnaletica temporanea apposta in loco.

A causa del crollo di un solaio (non a causa del vento) che ha compromesso la sicurezza dell’area, è stata istituita la chiusura ermetica veicolare di Via Corrado IV di Svevia.

Per agevolare il traffico e minimizzare i disagi, la viabilità è così modificata:

• Blocco totale all’altezza di Piazza Manfredi.

• Obbligo di svolta a sinistra per Via Santa Chiara.

• Indicazioni presenti in prossimità di Porta Sant’Andrea.

• È consentito l’accesso ai soli residenti esclusivamente fino all’altezza di Via Tommaso de Liso.

Gli uffici tecnici e il personale della Polizia Locale sono al lavoro per monitorare la situazione e coordinare gli interventi di messa in sicurezza. Si invita la cittadinanza a pianificare percorsi alternativi e a seguire i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti.