Stanno giungendo nelle ultime ore, sulle utenze telefoniche personali di alcuni cittadini andriesi, alcuni sms che richiamano presunte posizioni debitorie irregolari TARI o simili, invitando i cittadini a richiamare un numero sconosciuto per avere più informazioni.

Dal Comune di Andria – Settore Tributi si evidenzia che non è mai stata utilizzata tale modalità di contatto dei cittadini andriesi. Pertanto si invitano gli stessi a usare prudenza, a controllare il mittente di tali sms non richiamando il numero indicato e, anzi, procedere alla eliminazione definitiva del messaggio stesso. Qualunque informazione debba essere recapitata dagli Uffici finanziari sarà veicolata solo tramite posta ordinaria o Pec.