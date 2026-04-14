Incidente questa mattina ad Andria nei pressi della Galleria Commerciale in via Barletta. Una donna di 60 anni ha perso il controllo del mezzo, una utilitaria di colore nero, ribaltandosi. E’ accaduto attorno alle 6. La donna è stata immediatamente soccorsa da una equipe sanitaria del 118 di Andria giunta sul posto dopo poco. Stabilizzata la 60enne è stata trasferita in codice rosso per dinamica al pronto soccorso di Andria. Strada chiusa per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo a gpl da parte dei vigili del fuoco.