Ha ceduto parzialmente il solaio di una abitazione in via Corrado IV di Svevia nel centro storico di Andria mentre erano in corso attività di ristrutturazione edilizia. Nel crollo è rimasto ferito un uomo, un 63enne, che assieme ad altri soggetti stava facendo un sopralluogo all’interno dell’abitazione quando si è verificato il cedimento. Le macerie lo hanno travolto. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e da una equipe sanitaria del 118 di Andria che lo ha trasportato all’ospedale “Bonomo” in codice rosso per dinamica con diverse fratture ma che dopo un’iniziale prognosi riservata oggi sembra migliorare le sue condizioni. Dopo i rilievi dei tecnici è stata necessaria anche l’evacuazione di una famiglia residente nell’abitazione confinante al primo piano oltre all’interdizione all’utilizzo del piano terra così come la chiusura della strada precauzionalmente. Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri che hanno svolto i rilievi. Sul posto anche l’ufficio tecnico comunale oltre a forze dell’ordine e protezione civile. Nelle prossime ore si cercherà di monitorare la situazione per comprendere quando si potrà riaprire la strada e permettere alla famiglia evacuata di rientrare nella propria abitazione.