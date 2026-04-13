Il senatore Dario Parrini, commissario del Partito Democratico della BAT, commenta l’esito delle elezioni provinciali indirette con un attacco diretto al presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, chiedendone le dimissioni immediate.

«L’esito delle elezioni provinciali indirette BAT, nelle quali il centrosinistra ha ottenuto un risultato significativo, rappresenta l’ennesima conferma dell’isolamento totale del presidente Lodispoto», scrive Parrini, aggiungendo che il presidente avrebbe tentato «un’operazione divisiva e ambigua conclusasi con un flop clamoroso». «Lodispoto non ha la maggioranza oggi come non l’aveva ieri. Anzi, ce l’ha meno oggi di ieri», sottolinea il commissario dem, ricordando come da tempo il presidente non goda più della fiducia del consiglio provinciale.

«Non è politicamente legittimato a rimanere al suo posto», attacca Parrini. «Deve prenderne atto il più rapidamente possibile, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità». Il commissario PD traccia quindi una distanza netta tra il partito e la gestione dell’ente provinciale: «Nelle politiche ambientali, infrastrutturali e dell’edilizia scolastica è essenziale una svolta che certo non può essere interpretata e condotta da chi ha portato l’ente in un vicolo cieco istituzionale e politico», conclude Parrini.